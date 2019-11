Reddit this

Rocco Stark: Einsam und verlassen! Bitter, was jetzt herauskommt

Eigentlich wollte den Rest seines Lebens mit Nathalie verbringen. Doch die Ehe ging in die Brüche. Obwohl er sich große Mühe gab, konnte er das Herz seiner Liebsten nicht wieder für sich gewinnen. Ein Umstand, der den 33-Jährigen immer noch sehr beschäftigt.

Rocco Stark: Fieser Seitenhieb gegen seine Ex Nathalie

Rocco fürchtet sich vor der Einsamkeit

Während einer Fragerunde auf will ein Fan wissen, ob Rocco Angst vor der Einsamkeit hat. „Manchmal ja“, gesteht er. Zwar sei er durch seine Tochter und Freunde nie allein, fürchte sich jedoch vor einer anderen Art der Einsamkeit.

Die richtige Frau sucht Rocco bisher leider vergeblich. Und er gibt zu: „Ich fühle mich nicht unbedingt hübsch. Mich stört so einiges an mir.“ Außerdem störe ihn, dass er immer das Bedürfnis danach habe, Dinge zu verstehen und alles zu hinterfragen. Klingt fast so, als würde der dunkelhaarige Schönling seinem eigenen Glück im Weg stehen…

Auch fühlt sich oft einsam. Mehr dazu erfahrt ihr im Video: