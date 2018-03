Rocco Stark: Harte Worte von Ex-Freundin Nathalie

Die Beziehung von Rocco Stark und Nathalie war kurz, aber intensiv. Die beiden galten als das absolute Traumpaar, doch leider ging ihre Beziehung in die Brüche.

Lange wurde gemunkelt, ob sie wieder zueinander gefunden haben, doch der 31-Jährige stellte kürzlich endgültig klar, dass die Liebe erloschen ist. "Nein, Nathalie und ich sind nicht mehr zusammen. Wir haben uns getrennt und das hatte seine Gründe", sagte er auf seiner Instagram-Seite.

Nathalie hingegen reagiert auf die Kommentare ihrer Fans überraschend gereizt. Die braunhaarige Schönheit postete an ihrem Geburtstag ein Bild von sich und einem Strauß Blumen. Als ein User vermutet, dass sie diese von Rocco erhalten hat, tickt Nathalie aus. „Eines kann ich dir sicher sagen: Die Blumen sind nicht von Rocco. Frag doch einfach, bevor du so einen Mist schreibst!!“ Und dann wird sie noch deutlicher: „Nichts in meinem Leben hat oder wird noch mal etwas mit ihm zu tun haben!!“

Autsch! Ziemlich harte Worte! Was zwischen den beiden wohl wirklich vorgefallen ist?