Rocco Stark & Kim Gloss: Zuckersüße Nachrichten!

Reddit this

Obwohl und schon seit vielen Jahren kein Paar mehr sind, bleiben sie dennoch immer miteinander verbunden. Der zuckersüße Grund dafür ist ihre gemeinsame Tochter Amelia.

Kim Gloss: Frisuren-Hammer! Die Haare sind ab

Rocco und Kim sind wieder vereint

„Mir war wichtig, dass wir uns nach der Trennung noch in die Augen gucken können und meine Tochter in einem sicheren und behüteten Umfeld aufwächst. Mehr will und wollte ich nie“, erklärte Rocco 2014 gegenüber „BILD“. Auch heute versteht sich das ehemalige Traumpaar noch blendend. Das wurde besonders deutlich, als die kleine Amelia vergangene Woche eingeschult wurde.

Foto: Instagram/@roccostark

An diesem besonderen Tag waren Mama und Papa natürlich beide mit dabei. „Jetzt ist es so weit: Mein Engel ist in der Schule", freut sich Rocco auf und postet ein Foto von einem Luftballon, auf dem „Schulkind Amelia“ steht. Wie süß! Kim zeigte auf ihrem Insta-Account sogar die süße Torte, die extra für Amelias ersten Schultag angefertigt wurde.

„Leute, ich bin fix und fertig“, erklärte sie anschließend. „Die Einschulung ist jetzt fertig und wir sind noch essen mit der Familie.“ Trotzdem sei es ein wunderschöner Tag gewesen. Wie süß!