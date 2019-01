Rocco Stark & Nathalie: Sie haben sich getrennt

Reddit this

Überraschendes Liebes-Aus nach der Hochzeit!

Erst im Juni gaben sich und Freundin Nathalie still und heimlich das Ja-Wort - jetzt geht das Ehepaar getrennte Wege!

Rocco Stark: Er verkündet die Trennung

Auf seinem -Account erklärte der Schauspieler in einem nachdenklichen Post, dass sein Eheglück mit Freundin Nathalie letztendlich zerbrochen sei:

"Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und eigentlich will ich das auch gar nicht. Aber dieses Kapitel geht leider nicht so aus, wie ich es mir gewünscht habe. Mein Wunsch war es, dass wir zusammen alt werden. Bis dass der Tod uns scheidet eben", so Rocco Stark.

Wie der Schauspieler fortfährt, wolle er weiterhin fest an die Liebe glauben und sich darüber hinaus nicht zu den genauen Gründen der Trennung äußern.