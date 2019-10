Rocco Stark: Total verknallt! Er lässt die Bombe platzen

Eigentlich hatte gehofft, seine Ehe mit Nathalie retten zu können. Er stellte sein Leben komplett auf den Kopf und joggte zum krönenden Abschluss sogar von Berlin nach München, um seiner Verflossenen seine Liebe zu beweisen. Die wollte davon allerdings nichts wissen und forderte den 33-Jährigen auf, endlich die Scheidungspapiere zu unterschreiben.

Rocco Stark: Jetzt packt seine Ex Nathalie aus!

Rocco ist total verknallt

Von der Reaktion seiner Ex zeigt Rocco sich sehr enttäuscht. Trotzdem hat sich die Aktion für ihn gelohnt, denn während seiner Reise hat er scheinbar eine Frau kennengelernt. „Am Ende meiner Reise habe ich jemanden an meiner Seite gehabt, den ich kaum kannte, aber sie hat mich begleitet, mit mir gelacht, geweint, gestritten und auf mich aufgepasst“, erzählt er auf . „Wir haben im Kofferraum geschlafen in der Kälte und gemeinsam weitergekämpft. Durch den Lauf und dieses Buch ist mir nun ein Mensch begegnet, mit dem ich nie gerechnet hätte und ich bin gespannt, wie diese Geschichte weitergeht. Über meine Gefühle zu sprechen, über meine Ängste, war nicht leicht. Es hat mir aber dazu verholfen, jemandem zu begegnen, der auch so fühlt wie ich.“

Wer die geheimnisvolle Frau ist, hat Rocco bisher noch nicht verraten. Wir dürfen also gespannt sein…

