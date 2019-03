Rocco Stark: Traurige Todes-Nachricht! Sein Herz ist gebrochen!

Oh je! Was für traurige Nachrichten von Rocco Stark! Nach seiner Trennung von Nathalie, muss Rocco nun den nächsten Schicksalsschlag verkraften...

Armer ! Erst vor einigen Wochen teilte der Star sein trauriges Ehe-Aus mit seiner Nathalie mit. Obwohl ihre Ehe noch so jung ist, wollen die beiden getrennten Wege gehen. Doch damit nicht genug...

Rocco Stark: Bitterer Abschied

Via " " teilt Rocco seine Fans nun mit, dass sein geliebter Hund Nala verstorben ist. Er postet dazu einen Clip, in dem zu sehen ist, wie er sich liebevoll an die Hündin schmiegt. Dazu kommentiert er: "Danke für eure Hilfe heute...Nala ist vor ca. 2h in unserem Garten für immer eingeschlafen. RIP NALA". Was für eine Hiobsbotschaft. Doch zum Glück kann sich Rocco auf den Support seiner Fans verlassen!

Roccos Fans stehen ihm bei

Wie unter dem Post deutlich wird, sind seine Fans in dieser schweren Zeit für Rocco da. So kommentieren sie: "Ganz viel Kraft wünsche ich. R.I.P. Nala. Habe gerade vor 1 Monat meinen geliebten Kater im Garten beerdigt" sowie "Das tut mir sehr leid hab das gleich vor paar Monaten durchgemacht schicke dir ganz viel Kraft". Mehr Fan-Support geht kaum! Bleibt somit nur zu hoffen, dass es Rocco bald wieder besser geht...