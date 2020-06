Rocco Stark: Trennung von Nathalie?

Alle Bilder sind weg. Auf Nathalies Instagram-Seite ist kein gemeinsames Pärchen-Selfie mehr. Doch was bedeutet das? Auch Rocco Stark selbst gießt Öl ins Feuer. Wie "Promiflash" berichtet, soll er in seiner Instagram-Story gepostet haben: "Frag mich, wie einige sich so viel Müll einreden können. Wieso bleiben Menschen zusammen, wenn es nicht passt?"