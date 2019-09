Reddit this

Rocco Starks Ex Nathalie: "Er hat mich benutzt"

Öffentliche Abfuhr für !

In einer großangelegten Aktion wirbt der ehemalgie Dschungelcamper gerade mit einem neuen Buch und einer Laufaktion von Berlin nach München vermeintlich um seine Ex Nathalie.

Während Fans die Aktion von Rocco Stark als Versuch, seine Verflossene zurückzuerobern, deuten, hat Nathalie da ganz andere Ansichten - und erteilt ihrem Ex jetzt eine öffentliche Klatsche!

Nathalie über Ex Rocco Stark: "Er hat mich benutzt"

In einem -Livestream wetterte die inzwischen glücklich neu Vergebene gegen ihren Ex-Mann und erklärte:

"Ich habe von diesem Menschen seit einem Jahr nichts mehr gehört, worüber ich sehr dankbar bin. Jetzt komischerweise, wo ein Buch promotet werden muss, was verkauft werden soll, werde ich wieder ins Spiel gezogen. Komisch, oder?"

Dass Rocco Stark in der Öffentlichkeit von ihrer großen Liebe spreche, sei für sie reines Kalkül:

"Er hat mich benutzt, um im Mittelpunkt zu stehen. Was zum Teufel soll es mir bringen, wenn ein Mann für mich nach München läuft, obwohl ich in Berlin wohne? [...] Ich möchte kein Teil seiner Promoaktion sein", so Nathalie verärgert.

Tja, es bleibt abzuwarten, wie Rocco Stark bei seinem vermeintlichen Liebesmarsch auf diese klare Ansage reagiert...