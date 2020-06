Rock-Legende George Young ist gestorben

"Mit großem Schmerz in unserem Herzen müssen wir bekanntgeben, dass unser geliebter Bruder und Mentor George Young gestorben ist. Ohne seine Hilfe und seine Inspiration hätte es AC/DC niemals gegeben. Als Musiker, Songwriter, Produzent, Ratgeber und viel, viel mehr, hätten man sich kein hingebungsvolleren und professionellen Mann vorstellen können. Als Bruder hätte man in sich nicht besser vorstellen können. Für alles, was was er für uns getan und sein ganzes Leben lang gegeben hat, werden wir ihn immer mit Dankbarkeit in Erinnerung und nah an unserem Herzen halten", schreiben sie traurig.