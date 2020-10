Rock-Legende Spencer Davis: Der Musiker ist tot!

In den 60er-Jahren erlangte Davis mit Hits wie "Gimme some lovin'", "I'm a man" oder "Keep on running" Weltruhm. Ebenfalls veröffentlichte er auch mehrere Solo-Alben, allerdings ohne den Erfolg, der an die 60er-Jahre anknüpfen konnte. Zuletzt lebte er Medienberichten zufolge in Kalifornien. Wann eine Trauerfeier zu Ehren des Musikers stattfinden wird und woran er letztendlich genau verstarb, ist nicht bekannt. Sein Manager, der den Tot von Spencer Davis gegenüber einer Medien bestätigte, äußerte sich noch nicht dazu.