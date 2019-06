Rockstar Roky Erickson ist tot

Reddit this

Fans in aller Welt sind geschockt: Musiker Roky Erickson ist gestorben!

Er war einer der großen in der psychedelischen Rockmusik. Nun ist Roky Erickson tot.

Roky Erickson ist gestorben

"Mein Bruder Roky ist heute friedlich verstorben. Bitte gebt uns Zeit. Musik und Lachen für immer", bestätigt Mikel Erickson, der Bruder des Musikers bei . Schon am Freitag schloß Roky für immer die Augen. Er wurde 71 Jahre alt. Die Todesursache ist nicht bekannt.

Durchbruch in den 60ern

Schon in den 60er Jahren schaffte Roky Erikson seinen Durchbruch. Mit den Song "You're Gonna Miss Me" schaffte er einen echten Hit, der seine Band "13th Floor Elevators" berühmt machte. Doch so erfolgreich der Amerikaner war, sein Leben war auch von vielen Tiefen geprägt.

Roky hatte schlimme Drogenprobleme und musste öfter in die Psychiatrie - er litt an Schizophrenie. Das bedeutete irgendwann auch das Ende für die Band.