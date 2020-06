Rockstar Scott Putesky alias Daisy Berkowitz ist tot

Marilyn Manson und Scott Mitchell Putesky lernten sich 1989 in Forida kennen. Schon damals gründeten sie die Band Marilyn Manson & The Spooky Kids. Das erste Album der Band "The Manson Family Album" wurd enicht veröffentlicht. Erst die überarbeitete Version mit Trent Reznor erschien 1994 unter dem Namen "Portrait of an American Family". Danach erschien die CD "Smells Like Children".

1996 stieg Scott Mitchell Putesky aus der Band aus. Die offizielle Begründung: "künstlerische Differenzen". Drei Jahre später verklagte er Marilyn Manson, weil der ihm für die Arbeit am Album "Antichrist Superstar" Geld schuldete.