Roger Whittaker: Trauriger Abschied!

Vor dem Tod fürchtet sich der Sänger mit der samtweichen Bariton-Stimme nicht. „Ich bin eher aufgeregt und neugierig, was passiert, wenn man hinübergeht“, sinniert Roger Whittaker (83) auf der Terrasse seines Hauses in Südfrankreich gegenüber "Freizeitwoche!. Er liebt es, dort mit seiner Frau Natalie (78) zu sitzen und genießt die letzten noch wärmenden Strahlen der Wintersonne. Denn er weiß, dass der traurige Abschied für immer nicht mehr lange auf sich warten lassen könnte. „Alles, was ich früher mal gemacht habe, holt mich jetzt in Form von Schmerzen wieder ein.“

Roger Whittaker hat gesundheitliche Probleme

Nach vielen Operationen, Herzproblemen und Schwindelanfällen hat er seine Lebenslust eingebüßt. Selbst um sich mit Musik aufzumuntern, dafür fehlt ihm manchmal die Kraft. Einzig der Gedanke an seine Familie reißt den gebürtigen Südafrikaner aus seiner Wehmut.Wenn er an seine fünf Kinder denkt, durchströmt ihn ein wohliges Gefühl. Denn es gibt etwas, wofür Roger Whittaker noch einmal seine ganze Energie aufbringen würde. „Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als meine fünf Kinder und meine Enkel noch einmal wiedersehen zu dürfen“, verrät der Künstler wehmütig.

Roger Whittaker: Schreckliches Todes-Drama!

Er hoffte, dass sie ihm zu Weihnachten diesen letzten Wunsch erfüllen würden. Zu gerne hätte er wieder mit seiner Tochter Jessica (46) das Lied „Zünden wir ein Lichtlein an“, mit dem sie 2012 in Florian Silbereisens Show aufgetreten sind, gesungen. Im vergangenen Jahr fiel das Familientreffen an Weihnachten leider aus, die Kinder kamen nicht. Doch noch hat Roger Whittaker die Hoffnung nicht aufgegeben. Ob sie ihm in diesem Jahr erfüllt wurde, hat er noch nicht verraten...