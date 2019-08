Roland Bartsch: Heftige Abrechnung mit Michael Wendler!

Im "Sommerhaus der " knallte es zwischen Roland Bartsch und gewaltig. Immer wieder schoss der Ballermann-Star gegen Rolands Frau Steffi. So erzählte Michael, dass er sie fast 15 Jahre älter schätzt als ihren Mann. Doch damit nicht genug! "Ihr habt ja wunderschöne Frauen. Also, du nicht ...", sagte Michael in der Küche zu Roland. Zu viel für Steffi. Sie brach plötzlich in Tränen aus. Zwischenzeitlich sah es jedoch so aus, als ob sich die Wogen wieder geglättet hätten. Doch falsch gedacht! Roland und Steffi nominierten den Wendler vergangene Woche. Wenig später musste er die Koffer packen...

Roland Bartsch: "Der ist genauso falsch, wie alle es gesagt haben"

Im Gespräch mit der "BILD" holt Roland jetzt zum Rundumschlag aus. "Michael Wendler hat sich in den letzten zwei Tagen im Sommerhaus bei uns sehr eingeschleimt, weil er mit fast jedem anderen Mitbewohner Streit hatte", ätzt der 48-Jährige. Mittlerweile ist er überhaupt nicht mehr gut auf den Sänger zu sprechen. Sein Fazit? "Was für eine Schlange. Der ist genauso falsch, wie alle es gesagt haben. Wir sind keine Stars und haben nach dem Sommerhaus noch ein normales Leben. Auch deswegen haben wir uns im Sommerhaus sehr zurückgehalten."

Zoff und Sex im "Sommerhaus der Stars"

Doch auch ohne Michael Wendler ging es im "Sommerhaus der Stars" turbulent weiter. In der gestrigen Folge kam es zum ersten Sex in der Promi-WG. Außerdem krachte es wieder heftig zwischen Jasmin Herren und Sabrina Lange. Mal sehen, was nächste Woche passiert...

