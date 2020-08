Roland Kaiser: Bitteres Familien-Drama! Die Sorgen reißen nicht ab

"Liebe kann uns retten“, singt Roland Kaiser auf seinem aktuellen Album „Alles oder Dich“. Autobiografisch klingt das – vor allem, wenn man bedenkt, dass der Schlagerstar ohne die Liebe seiner Frau Silvia (54) und die seiner Kinder heute vielleicht nicht das wäre, was er ist: ein geheilter und glücklicher Mann.

Mindestens zehn Jahre lang litt er unter der chronischen Lungenkrankheit COPD, mehrfach musste der Sänger wegen Atemnot Auftritte abbrechen. Bei einem Konzert im Januar 2010 ging nichts mehr – der Kaiser trat ab, verkündete wenige Tage später das Ende seiner Bühnenkarriere.

Nur einen Monat später dann unverhofft das ganz große Los: Er bekam eine Spenderlunge transplantiert, überlebte, stand acht Monate später wieder auf der Bühne. Ja, es war Glück, ein Geschenk! Ja, das alles hat ihn demütig gemacht, wie er zugibt.

Roland Kaiser Familie ging durch eine schwere Zeit

Doch so schön diese Geschichte klingt – Rolands Familie stand am Abgrund. „Ich habe ja selbst erlebt, dass Menschen, die mit dem Kranken die Zeit durchlitten haben, am Ende noch betroffener waren als der inzwischen Genesene“, so der Sänger in dem Buch „Gezeiten“ von Sandra Maxeiner. „Weil der Angehörige dann am Ende seiner Kraft ist, denn er hat diesen schweren Gang gemacht. Er musste stark sein für den anderen. Und wenn der andere wieder stark ist, bricht der Angehörige zusammen.“

Wir können nur ahnen, wie hart es damals für seine Ehefrau Silvia und die Kinder Annalena (21) und Jan (24) gewesen sein muss. „Niemand wird alleine krank. Wenn jemand in der Familie oder in einer Beziehung krank wird, ist die gesamte Familie und der Partner betroffen“, so der Sänger. Deshalb, so fordert er, sollen Angehörige endlich angemessen unterstützt werden. Alle sahen damals nämlich nur Roland Kaisers Glück, der dem Tod von der Schippe gesprungen war. Wie kaputt all das seine Familie in Wahrheit gemacht hatte – darüber dachte niemand nach.