Roland Kaiser: Das Aus ist besiegelt

So berichtet der Konzertveranstalter des Kult-Festivals Dieter Semmelmann: "Wir haben nun die Situation, dass wir aktuell nur bis 2025 planen können und 2026 keine Sicherheit haben. Wenn wir es nicht mehr in der Form umsetzen können, müssen wir uns eine Alternativ-Location suchen."

Die "Filmnächte am Elbufer", in deren Rahmen auch jedes Jahr die "Kaisermania" stattfindet, sollen nämlich ab 2026 von der Stadt Dresden europaweit ausgeschrieben werden. Dadurch erhoffe sich die Stadt mehr Geld. Das würde also bedeuten, dass die Location nicht mehr für die "Kaisermania" zur Verfügung stünde.

Das ist für Dieter Semmelmann nicht nachvollziehbar: "Dresden und die Kaisermania gehören zusammen. Bei der aktuellen Popularität könnte Roland Kaiser aber überall in Deutschland spielen. Wenn wir hier nicht mehr wertgeschätzt werden, können wir woanders hingehen. Warum man aber eine langjährige Zusammenarbeit aufgeben will, kann ich nicht nachvollziehen. [...] Niemand, weiß, was die Stadt wirklich will. Es hat bislang niemand mit uns konkret gesprochen. Wir stellen uns die Frage nach dem Hintergrund. Wenn die Stadt meint, sie bekommt zu wenig Miete, dann sollten wir uns vielleicht mal unterhalten.", erklärt er.

Roland Kaiser sei laut "Bild" über die aktuellen Entwicklungen beunruhigt, hoffe aber, dass schnell eine Lösung gefunden würde, um die "Kaisermania" zu retten...