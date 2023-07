Roland Kaiser: Es stimmt! Unglaubliche Neuigkeiten nach 50 Jahren

Der Weg zum Ruhm begann für Roland Kaiser im Jahr 1980 mit dem Hit "Santa Maria", der ihm den großen Durchbruch bescherte und ihn zu einem der erfolgreichsten Schlagersänger Deutschlands machte. Die Show "50 Jahre Roland Kaiser" wird am 16. Dezember in der Baden-Arena in Offenburg aufgezeichnet, während die öffentliche Generalprobe einen Tag zuvor stattfindet. Die Zuschauer dürfen sich auf eine emotionale Reise durch Kaisers außergewöhnliche Karriere freuen, begleitet von spannenden Anekdoten und rührenden Erinnerungen. Die Ausstrahlung ist Anfang 2024 geplant.

Doch damit nicht genug. Unter dem Motto "50 Jahre - 50 Hits!" wird Roland Kaiser im kommenden Jahr auch auf Tournee gehen und sein Publikum in verschiedenen Städten Deutschlands begeistern. Die Jubiläumstournee startet am 26. Mai in Bad Segeberg und führt den Schlagerstar zu weiteren unvergesslichen Auftritten in Hannover, München, Köln, Leipzig und vielen weiteren Städten.