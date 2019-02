Roland Kaiser: Fieser Fan-Betrug mit Krebs-Fake!

Reddit this

Cindy K. behauptete einen Tumor an der Lendenwirbelsäule zu haben. Angeblich hatte der Krebs sogar schon gestreut. Ihr letzter Wunsch: Ein Treffen mit Roland Kaiser. Was der Schlagersänger zu dem Zeitpunkt jedoch noch nicht ahnte: Cindy K. war in Wirklichkeit gar nicht krank!

So dreist log Cindy K.

Die Bundeswehrangestellte Ina Timmel lernte die angeblich Schwerkranke in einer Fangruppe auf . Sie half ihr, das Treffen zu ermöglichen. "Ich habe 12 000 Euro investiert, um Cindy zu betreuen, ihr zu helfen ihre letzten Wünsche abzuarbeiten und ging mit ihr auf Reisen. Tagelang schob ich sie im Rollstuhl durch die Gegend", erzählte sie im Interview mit der "BILD"-Zeitung.

Doch damit nicht genug! Mit einem Attest einer Leipziger Ärztin wollte sich die Betrügerin einen Preisnachlass für eine Kreuzfahrt bekommen. Doch wenig später flog ihre Krankheits-Lüge durch den Bordarzt auf. Statt Krebs-Medikamenten nahm sie Vitamin-Tabletten, in ihren Spritzen war Kochsalzlösung. Die Polizei ermittelt derzeit.

Roland Kaiser ist schockiert!

Als die "BILD"-Zeitung Cindy K. mit den Vorwürfen konfrontierte, gab sie zu: "Ja, das stimmt. Es tut mir alles so leid." Auch Roland Kaiser zeigte sich betroffen: "Es ist wirklich sehr unschön, zu erfahren, dass sich jemand ein Treffen mit einem Künstler auf dem Rücken von wirklich hilfsbedürftigen Menschen erschleicht."