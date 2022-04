Roland Kaiser: Fremdgehskandal um den 70-Jährigen

Und weiter: "Gewisse Umstände in dem Geschäft machten gewisse Dinge auch verhältnismäßig leicht", so Kämpfe vielsagend. Kaiser selbst sagt, er sei damals einfach unreif gewesen. In seiner Biografie "Sonnenseite" gibt er schonungslos seine Verfehlungen zu. "Ich war ein Mistkerl und ging fremd", sagt er rückblickend.

Man nimmt ihm die Reue ab: Seit 26 Jahren ist er nun mit seiner Silvia verheiratet – skandalfrei. Gemeinsam haben sie die Kinder Jan (25) und Annalena (22). Eine Bilderbuchehe, könnte man meinen. Wären da nicht die dunklen Schatten seiner Vergangenheit. Die Katze lässt halt das Mausen nicht ...

Und auch wenn die dritte Ehe von Roland Kaiser glücklich scheint, ist es doch immer schwer, einem Menschen zu vertrauen, der so oft gelogen und betrogen hat. Gelegenheit macht Liebe, heißt es so schön. Drum lässt es sich Silvia nicht nehmen, ihren Mann so oft es geht, zu öffentlichen Auftritten zu begleiten. So kommt er gar nicht erst in Versuchung, den Reizen seiner überwiegend weiblichen Fans nicht zu widerstehen. Denn auch, wenn sich ihr Mann heute geläutert gibt, kann man die wilde Vergangenheit nicht vollständig ausblenden.

Wie heißt es in einem seiner Lieder so schön: "Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn ihm die schöne Nachbarin gefällt." Und schöne "Nachbarinnen" gibt es viele auf seinen Konzerten. Da braucht seine Silvia ein dickes Fell.