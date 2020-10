Roland Kaiser: Intime Beichte!

Nicht nur über seinen Look in den eigenen vier Wänden hat Roland an dem Abend einiges zu berichten. So gerät er ebenfalls mächtig in Plauderlaune über sein Alter. Denn auch wenn Roland Kaiser in zwei Jahren die 70 knackt, will der Sänger nie wieder 25 sein. Er erklärt über sein Alter: "Nein. Ich hatte ein traumhaftes Leben und es war eine schöne Zeit bis hierher, ich will da keine Stunde missen. Nö!" Ehrliche Worte, die zeigen: Roland ist einfach glücklich über jedes Lebensjahr.