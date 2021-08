Roland Kaiser: Plötzlich ist alles anders

Wie Roland Kaiser nun verrät, hat er es sich nicht nehmen lassen, trotz seiner abgesagten "Kaisermania"-Tour, an einer ganz besondere Überraschung zu arbeiten. Via "Facebook" heißt es durch das Schlagerurgestein: "Liebe Freunde, eigentlich wollte ich Euch zur 'Kaisermania 2021' mit einem brandneuen Merchandise überraschen. Alles war fertig und mein neues Merch-Team und ich waren schon mächtig gespannt, wie Euch unsere neue Kollektion gefallen wird. Leider kam es ja nun ganz anders und so waren wir in den letzten Wochen weiterhin ganz fleißig und haben Euch einen neuen Online-Fan-Shop gebaut, welchen ich Euch heute stolz präsentieren darf. Wir hoffen, er gefällt Euch!" Wow! Das so eine Jubelnews von seinen treuen Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich! So wird Roland dafür mit allerhand Komplimenten überschüttet. So hat die Community von Roland zumindest einen schwachen Trost, dass die "Kaisermania" nicht stattfindet...