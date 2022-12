Roland Kaiser: Scheidung - weil er untreu war!

Nein! Mit Silvia – immerhin Gattin Nummer 3 – fand er das ganz große Glück. "Ich habe eine fantastische Frau, wunderbare Kinder und Enkelkinder. Heute bin ich rundum glücklich und zufrieden. Das ist ein riesiges Geschenk, zumal das viel zu wenige Menschen wirklich von sich behaupten können." Und er fügt hinzu: "Silvia ist eine ganz besondere und ungewöhnliche Frau und definitiv die Liebe meines Lebens." Silvia war es auch, die bei der lebensbedrohlichen Lungentransplantion nicht von seiner Seite wich. Die gemeinsame Tochter Annalena übernahm übrigens gerade Papas Management.

Doch zurück zu den Ehefrauen 1 und 2: Christina Keiler und Schauspielerin Anja Schüte. "Bei meiner ersten Ehe war ich einfach noch zu neugierig auf andere Frauen und ging oft fremd. Und bei meiner zweiten Frau war es meine unbändige Arbeitswut. Das war die Zeit in der ersten Hälfte der Neunzigerjahre, in der ich neben meiner Musikkarriere auch noch erfolgreich als TV-Produzent gearbeitet hatte. Ich war deshalb fast nur noch unterwegs und habe in dieser Zeit meine Ehe leider sehr vernachlässigt." Wie schön, dass Roland Kaisers wilde Zeiten endgültig vorbei sind...

