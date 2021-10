Roland Kaiser: Traurige Beichte!

Wie Roland nun offenbart, ist es ihm immer unangenehm, wenn an seinen Geburtstagen der Fokus auf ihm liegt. So plaudert er nun gegenüber "Leute heute" aus: "Ich feiere nicht gerne Geburtstag, nein. Ich stehe nicht so gerne im Mittelpunkt. Ja, nur temporär halte ich das aus. Auf der Bühne halte ich das aus, und dann muss ich wieder zurück in die Normalität." Ehrliche Worte, die einen intimen Einblick in das Privatleben von Roland gewähren. Doch obwohl er auf seine Geburtstage gut und gerne verzichten könnte, liebt er es einfach, Zeit mit seiner Familie zu verbringen: "Mit meiner Frau, meinen Kindern und jetzt mittlerweile haben wir auch zwei Enkelkinder schließt sich der Kreis, das ist für mich der 'Inner Circle' sozusagen. Das ist das Bedeutenste im Leben."