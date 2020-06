Roland Kaiser: Traurige Beichte!

Mit seiner jetztigen Frau Silvia, ist dies aber anders. "Die Beziehung zu meiner Frau ist darauf begründet, dass ich schon vor langer Zeit angekommen bin und auch ein anderer Partner geworden bin. Sie ist die Frau meines Lebens", so Roland Kaiser weiter. Und er weiß ganz genau: "Natürlich gibt es Situationen, in denen es nicht mehr geht, aber es lohnt sich, so lange wie möglich darum zu kämpfen."