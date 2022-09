Roland Kaiser & Ehefrau Silvia nach Krisengerüchten: Jetzt ist es raus

Seit 1996 gehen Roland Kaiser und seine Silvia nun schon gemeinsam als Ehepaar durchs Leben! Hinter den beiden liegen definitiv einige Berg- und Talfahrten, die der Liebe von Roland zu seiner Silvia jedoch nichts anhaben konnte! So erläutert Roland nun auch, dass er mit seiner Silvia so glücklich ist wie am ersten Tag!

