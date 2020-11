Roland Kaiser & Maite Kelly: Jaa, sie schweben im Glück!

Wie jetzt bekannt gegeben wurde, hat der Bundesverband Musikindustrie die Single von Roland und Maite mit Platin geehrt. Wow! Was für Hammer-News! Und auch bei bei "YouTube" feiern die beiden absolute Mega-Erfolge! So hat das Musikvideo zu "Warum hast du nicht nein gesagt" mittlerweile rund 127 Millionen Aufrufe. Gegenüber "Tag24" erklärt Roland: "Es gefällt den Leuten wohl, das ist die einzige Antwort, die ich anbieten kann... Der Song ist gut, das Video hat Witz – möglicherweise kommt es deswegen bei den Leuten gut an.."