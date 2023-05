Roland Kaiser & Mary Roos: Die Gefühle sind echt!

Aktuell befindet sich Schlagersänger Roland Kaiser auf großer "Alles OK"-Open-Air-Tour. Vergangenen Samstag feierte er den Tourauftakt in Bad Segeberg am Kalkberg. Ebenfalls mit dabei: Schlagerkollegin Mary Roos. Die beiden Schlagerstars kennen sich seit Jahren. Beide sind in der Schlagerbranche tätig und treffen in Shows regelmäßig aufeinander. Doch sind Roland und Mary wirklich nur Kollegen oder steckt doch mehr dahinter? In einem emotionalen Post auf Instagram lässt Roland Kaiser seinen Gefühlen zu seiner Kollegen nun freien Lauf!