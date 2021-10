Roland Kaiser & Mary Roos: Liebesgeständnis unter Tränen!

"Liebe Mary, für mich bist du keine Künstlerin, die tut, was sie kann. Du bist eine Künstlerin, die kann, was sie tut. Ich hätte dich gerne viel früher kennengelernt, und obendrein gehörst du zu den Menschen, die die Welt ein bisschen schöner machen. Einfach deswegen, weil es sie gibt", gestand Roland Kaiser laut "Das Neue Blatt" in der Show "Die große Schlager-Überraschung" anlässlich Mary Roos' Abschied 2020.