Roland Kaiser: Wundervolle Neuigkeiten nach Weihnachten!

Das sind doch echt mal tolle Neuigkeiten für Roland Kaiser: Seine Fans haben ihm ein ganz wunderbares Weihnachtsgeschenk gemacht.

Neben seinen vier Konzerten in Dresden geht der Schlagersänger auch auf Open-Air-Tour. Am 15. September spielt Roland Kaiser auf der Waldbühne in Berlin – er freut sich ganz besonders, dort auftreten zu dürfen.

Der Kaiser spielt dort vor 20.000 Menschen – mittlerweile ist das Konzert komplett ausverkauft. "Ich bin ganz sprachlos über das Weihnachtsgeschenk, welches Ihr mir bereitet habt", schreibt Roland Kaiser auf seiner Facebook-Seite.

"Mein Konzert am 15.09.2018 in der Waldbühne Berlin ist ausverkauft - über neun Monate vor dem Termin! Ich freue mich so sehr, dass ich diesen besonderen Abend mit so vielen von Euch begehen darf“, schreibt er weiter. Für die Fans, die keine Karten bekommen haben, gibt es aber trotzdem gute Nachrichten: Für die Open-Air-Konzerte in Weilburg, Chemnitz, Kamenz, Kirchzarten und Hamburg gibt es noch Karten.