Roland & Steffi Bartsch: Knallharte Abrechnung mit dem Sommerhaus!

Eigentlich wollten sich Roland und Steffi Bartsch im "Sommerhaus der " nur eine lustige Zeit machen. Doch alles kam ganz anders...

Knallharte Abrechnung mit dem Sommerhaus

In Folge 1 kam es zum Streit mit . Roland nominierte ihn, weil er ihm zu laut ist. Ein Unding für Willi! Er brüllte - und legte sich heftig mit Kult-Auswanderer an. "Mit Willi bin ich vorher gar nicht aneinandergeraten. Ich habe ihm nur gesagt, dass er so laut ist – man hatte das Gefühl, wir waren auf einem Karnevalswagen. Damit wurden wir jeden Morgen geweckt: mit Gesinge und Gebrülle", erklärt Roland jetzt gegenüber der "BILD"-Zeitung.

Auch mit "Grapscher" Quentin knallte es. Als er herausfand, dass der Architekt seiner Frau an den Hintern gefasst hatte, rastete er aus. Fast hätte das Paar hingeschmissen. "Wir wollten abbrechen. Normalerweise müssten wir Schmerzensgeld bekommen!"

Roland und Steffi Bartsch: Ihr großer Traum ist geplatzt!

Doch die beiden bissen die Zähne zusammen. Roland flüchte regelmäßig aus dem Haus, schlief im Garten. "Wir waren froh, unsere Ecke zu haben, in die wir uns zurückziehen können. Das kannste den Tag über sonst nicht ertragen. Du denkst irgendwann schon, du bist irre. Weil alle anderen eine an der Birne haben. Da fängst du an zu zweifeln: Sind wir die Unnormalen?", erzählt er weiter.

Gewinnen Steffi und Roland die Show?

Dabei sind die Sorgen völlig unbegründet. Roland und Steffi gelten schon jetzt als Favoriten auf den Titel. Auf ihrem -Account sammeln sich die positiven Kommentare. "Ihr seid die einzigen echten Menschen in diesem -Format, fleißig und anständig, rücksichtsvoll, freundlich und unvoreingenommen" und "Ihr habt als einzige Hirn in dieser Freakshow", lassen sie das Paar wissen. Ob sich die beiden am Ende wirklich den Sieg sichern können? Es bleibt spannend...

