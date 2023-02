Roland Trettl: Ist SIE der wahre Trennungsgrund?

"Es liegt uns was am Herzen", beginnt Dani das Statement auf Instagram. Dann übernimmt Roland: "Ihr sollt es sein, die erfahren, dass Dani, diese wundervolle Frau, und ich uns getrennt haben." Dabei hätten beide im April ihren 13. Hochzeitstag gefeiert! Jetzt das plötzliche Liebes-Aus – einfach so?

Beruflich gesehen läuft es dagegen für Roland mehr als rund. Seine Kuppelformate "First Dates" oder "First Dates Hotel" haben hohe Einschaltquoten. Und jetzt spielt er auch noch den Amor für Promis! Im neusten Format "First Dates Promi-Spezial" stets an seiner Seite: die junge Kellnerin Maria. Die krault ihm ganz keck den Bart. Er wirkt verlegen, beide kichern wie verliebte Teenager. Er schaut ihr beim Vorbeigehen offensichtlich auf den Hintern. Die Funken fliegen. Ein Flirt am Arbeitsplatz! Daraus entstehen die meisten Lieben – auch bei TV-Stars.

Außerdem ist sie sein Typ: lange, dunkle Haare wie Noch-Ehefrau Dani. Bei der läuteten schon vor der Trennung die Alarmglocken: "Mittlerweile gäbe es sicherlich viele Frauen, die er ins Bett kriegen würde, wenn er für sie kocht." Hat er mit leckerem Essen und diesem Flirt nun seine Ehe versemmelt?

Roland Trettl im Interview: