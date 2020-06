Rolf Zuckowski im Krankenhaus! Große Sorge um den Liedermacher

Auf "Facebook" meldet sich Rolf Zuckowski bei seinen Fans aus dem Krankenhaus und berichtet über seinen Gesundheitszustand. So schreibt er: "Leider keine guten Nachrichten heute. Ich habe mir am Dienstagmittag bei einem Sturz auf der Kellertreppe das linke Sprunggelenk gebrochen. Nun warte ich hier im Krankenhaus auf meinen OP-Termin. Zum Glück im Unglück ist nur der Fuß betroffen (allerdings ein dreifacher Bruch) und es geht mir körperlich ansonsten gut." Seine Fans probieren den Liedermacher mit ihren Kommentaren aufzuheitern. So schreiben sie: "Gute Besserung lieber Rolf" oder "Gute Besserung deine Lieder sind immer so schön anzuhören." Über die Anteilnahme ist Rolf Zuckowski sichtlich gerührt.