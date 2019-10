Rollkragenpullover: So trägt Herzogin Kate den Herbst-Look!

Herzogin Kate zeigt, wie es geht! Bei einem ihrer jüngsten Auftritte beweist die Beauty, dass der Rollkragenpullover ein Must Have für die Herbst-Saison ist.

Wow! Was für ein Auftritt! Bei einem Besuch des Angela Marmont Centre für Biodiversity im Natural History Museum erschien im Rollkragenpullover-Herbst-Look und zog dabei alle Blicke auf sich...

Herzogin Kate trägt Rollkragenpullover

In London fallen die Temperaturen mittlerweile unter die zehn Grad Grenze, sodass sich auch Herzogin Kate auf den Herbst einstellt. Bei einem ihrer jüngsten Auftritte entschied sie sich deshalb für einen Rollkragenpullover der Marke Warehouse, welcher für knapp 46 Euro erhältlich ist. Das Modell, in einem eleganten Bordeaux-Ton, setzt nicht nur Kates dunkelbraune Haare perfekt in Szene, sondern ebenfalls ihre wespendünne Taille. Aber auch ihr restlicher Look ist ein echter Hingucker!

Herzogin Kate im Rollkragen-Herbst-Look: Getty Images

Herzogin Kate schwört auf gedeckte Farben

Zu dem Rolli kombiniert die Herzogin Pumps der Marke Tods, in denen sich die Farbe ihres Rollkragenpullovers widerspiegelt. Auch ihr Chanel-Taschen-Modell, welches aus einer limitierten Edition stammt, besticht in Bordeaux. Nur Kates Hose, in einem Grünton, setzt einen Farbkontrast. Das weite Modell der Marke Jigsaw verpasst Kates Look den letzten Schliff. Ein absolut gelungener Auftritt!

