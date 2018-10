Roman Reigns: Der WWE-Star hat Blutkrebs!

Die Sport-Legende erklärte in einem Interview, an Brustkrebs erkrankt zu sein. "Mein echter Name ist Joe. Ich lebe seit 11 Jahren mit Leukämie. Unglücklicherweise ist die Krankheit zurück. Deshalb kann ich nicht länger Champion sein und muss meine Universal Championship niederlegen", erklärte Roman Reigns in der -Show "RAW".

Schon damals erkrankte er an Leukämie

Bereits im Jahr 2007 erkrankte er an Leukämie - die Symptome haben dann aber nachgelassen. "Ich war 22 Jahre alt, als ich die Diagnose erhielt. Doch ich konnte rasch eine Remission erreichen. Ich werde nicht lügen: Das war die härteste Zeit meines Lebens. Ich hatte keinen Job, kein Geld, kein Zuhause. Ich sollte bald Vater werden, und Football war vorbei. Aber die WWE nahm mich auf", sagt er.

Aufgrund seiner Krankheit muss er zunächst pausieren und kann nicht mehr in den Ring, was ihm sehr schwer fällt. Er beende aber nicht seine Karriere, wie der WWE Universal Champion erklärte. "Das ist kein Rücktritt. Sobald ich damit fertig bin, erneut der Leukämie in den Hintern getreten zu haben, werde ich nach Hause zurückkehren!", zeigt er sich optimistisch.