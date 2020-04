Ron Holzschuh: Serien-Star stirbt mit 50 Jahren!

Ron Holzschuh ist tot! Der deutsche Schauspieler ist nach kurzer, aber schwerer Krankheit im Alter von nur 50 Jahren gestorben. Das bestätigte die Produktionsfirma von " " gegenüber der BILD-Zeitung. Er hinterlässt eine Tochter.

Ron Holzschuh eroberte die TV-Bildschirme

Ron war aus der deutschen Soap-Landschaft nicht wegzudenken. Seine Karriere startete er im Alter von 34 Jahren bei " ". Vier Jahre lang war in der Vorabendserie zu sehen. Es folgten Auftritte bei " ", "Anna und die Liebe" und " ". Im März 2019 übernahm Ron die Rolle des Niclas Nadolny in der Serie "Alles was zählt". Jetzt müssen sich die Fans leider von ihrem Idol verabschieden.

"Wir werden ihn sehr vermissen!"

AWZ-Produzent Damian Lott meldete sich bereits zu Wort: "Mit großer Bestürzung haben wir heute Nachmittag erfahren, dass Ron Holzschuh am gestrigen Tag verstorben ist. Ron ist in den letzten Monaten für uns alle ein wichtiger Mensch in der AWZ-Familie geworden. Mit seiner Menschlichkeit, seiner Herzenswärme und seiner großen Leidenschaft für die Schauspielerei hat er uns in einem Maße begeistert, was unvergleichlich ist. Wir werden ihn sehr vermissen. Wir, das ganze AWZ-Team, sind in Gedanken bei seiner Familie und Freunden. Ihnen möchten wir in diesem schweren Moment unser tiefstes Mitgefühl aussprechen."

