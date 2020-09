Ronald Harwood: Der Oscar-Preisträger ist tot

Trauriger Abschied von Ronald Harwood

"Seine Frau Natasha starb 2013 und Sir Ronald wird von ihren Kindern Antony, Deborah und Alexandra überlebt", erklärt Judy in ihrem Statement. In jungen Jahren träumte Harwood davon, als Theaterschauspieler durchzustarten und zog dafür sogar von Südafrika nach London. Später entdeckte er jedoch das Schreiben für sich und machte sich in den 60er Jahren einen Namen als Drehbuchautor. Für sein Holocaust-Drama "Der Pianist" wurde er 2003 mit einem Oscar ausgezeichnet.

In einem Interview mit "The Boar" gestand Harwood vor rund zwei Jahren, dass er hoffe, seine Werke würden auch nach seinem Tod noch etwas bewirken. "Ich denke nur an: 'Werden die Stücke nach meinem Tod überhaupt noch leben?' Und ich würde mich sehr freuen, wenn sie weiterleben würden", erklärte er damals.

Der Sohn jüdischer Einwanderer setzte sich vor allem mit Themen auseinander, die den Zweiten Weltkrieg betreffen. Im Laufe seines Lebens schrieb er rund 20 Film-Drehbücher, über 20 Bühnenstücke und zahlreiche Romane und Sachbücher.

