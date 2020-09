Ronald "Khalis" Bell: Der "Kool & the Gang"-Sänger ist tot

Trauriger Abschied von Ronald

In einem Statement von "Universal Music", dass "The Sun" vorliegt, heißt es, dass Ronald am 9. September in seinem Haus auf den Virgin Islands (USA) gestorben ist.

Die beliebte Band "Kool & the Gang" wurde von Ronald und seinem Bruder Robert in New Jersey gegründet. Sie animierten auch ihre Mitschüler zum Mitmachen. Ronald stand nicht nur auf der Bühne, sondern schrieb und produzierte auch einige der erfolgreichsten Songs der Band. Die Gruppe verkaufte insgesamt über 70 Millionen Alben und eroberte in den 70er und 80er Jahren regelmäßig die Charts.

Ronald war mit der Produzentin Tia Sinclair verheiratet. Er hinterlässt außerdem seine zehn Kinder Kahdijah, Rasheed, Nadirah, Liza, Maryam, Aminah, Jennah, Khalis, Asia und James.

