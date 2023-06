Ronan Keating: Peinlicher Protz-Alarm!

Die Boyband "Boyzone" verhalf Ronan Keating in den 90er-Jahren zum großen Erfolg. Dem hat er es wohl auch zu verdanken, dass er nun in Saus und Braus leben kann. Und das tut er auch. Der gebürtige Ire verbrachte gemeinsam mit seiner Ehefrau Storm einen ziemlich dekadenten Tag bei dem exklusiven Pferderennen "Ascot", bei dem auch König Charles und Gemahlin Camilla in einer Kutsche vorfuhren. Doch statt mit einer von Pferden gezogenen Karosse anzureisen, flog der Sänger samt Anhang mit einem Helikopter vor. Selbstverständlich wurde dabei Champagner geschlürft und die Chanel-Tüte in der Hand geschwungen. Ziemlich protzig - wie die Fans finden. Unter einem Video auf Instagram, das Storm Keating postete, machten sich die Follower Luft: " "Tu es nicht, wenn Menschen sich kein Essen leisten können, in Autos und auf der Straße leben. Das ist kein guter Schritt". Es wurden auch kritische Stimmen laut, die das Unterstützen von Pferderennen nicht gutheißen: "Bitte unterstütze nicht so einen grausamen Sport".

Eine heftige Klatsche für die Keatings. Doch nicht überall stößt der Glanz und Glamour der Superreichen auf Gegenliebe. Besonders nicht auf Instagram...

Auch interessant:

Ronan Keating ist neues Jury-Mitglied bei "The Voice of Germany". Ob diese Zeit harmonisch für ihn wird, bleibt abzuwarten. Denn Zoff ist keine Seltenheit...