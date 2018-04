Ronja Forcher: Fake-Skandal um den "Bergdoktor"-Star!

Ronja Fischer ist vor allem aus der ZDF-Serie „Der Bergdoktor“ bekannt. Steht sie mal nicht für die TV-Produktion am Set, wirkt die Schauspielerin auch im Theater mit.

Die 21-Jährige spielt derzeit in „Der nackte Wahnsinn“ im Tiroler Landestheater in Brooke mit. Für ihre Rolle hat sie sich komplett umstylen lassen! Die Schauspielerin hat ihre Fans mit einer komplett neuen Frisur überrascht und jatzt sehr lange blonde Haare.

Ist ihre Frisur nur Fake?

Mit Hashtags wie „endlichmalblond oder #tapetenwechsel kündigt Ronja Fischer eine Veränderung an – dabei wird die neue Mähne nur für kurze Zeit bleiben und um eine wirkliche Veränderung handelt es sich hierbei auch nicht. Denn es handelt sich um keine echte Frisur, sondern um eine Perücke!

Das haben auch die User schnell gemacht, dass ihre Haare nicht „echt“ sind. Dennoch finden ihre Anhänger, dass ihr der Look sehr gut steht. Und auch, wenn es sich dabei nur um eine Perücke handelt, scheint sie sich mit der Frisur sehr wohl zu fühlen. Die Premiere von „Der nackte Wahnsinn“ ist am 21. April am Tiroler Landestheater.