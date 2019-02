Rosamunde Pilcher ist tot!

Sie gehörte zu den bekanntesten Autorinnen der Welt. Nun sind die Fans in großer Trauer um Rosamunde Pilcher.

Rosamunde Pilcher starb an einem Schlaganfall

Wie Robin Pilcher gegenüber dem "Guardian" bestätigte, starb seine Mutter an einem Schlaganfall. Sie wurde 94 Jahre alt. An Wiehnachten war sie noch fit. Doch im neuen Jahr erkrankte sie an einer Bronchitis. "Am Sonntag erlitt sie dann einen Schlaganfall und erlangte nie wieder das Bewusstsein", so Robin.

Nun muss die Familie Abschied nehmen...

Rosamunde Pilcher musste lange auf den Erfolg warten

Es gibt wohl niemanden, der den Namen Rosamunde Pilcher nicht gehört hat. Die Britin war bekannt für ihre Bestseller-Romane. Doch der Weg bis dahin war nicht einfach. Obwohl Rosamunde schon schrieb, seit sie 18 Jahre alt war, schaffte sie den Durchbruch erst im Alter von 63 Jahren.

Das Buch "Die Muschelsucher" war ein weltweiter Erfolg. Der erste von vielen. Bis heute laufen im immer wieder Sonntags Verfilmungen ihrer Romane.

Durch ihre Werke bleibt sie auch nach ihrem Tod für immer unvergesslich...