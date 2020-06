Rosario Dawson: Trennung von Danny Boyle

So soll sich der "Trainspotting"-Regisseur von der 33-Jährigen getrennt haben. "Es ist alles vorbei. Es ist sehr traurig, aber sie waren schon immer ein sehr unpassendes Paar", weiß ein Bekannter der beiden ehemaligen Turteltauben. Der 56-Jährige hatte Dawson am Drehset kennengelernt, bestand jedoch darauf, dass sie erst daten würden, nachdem die Dreharbeiten zu dem Thriller abgeschlossen wären, wie er in einem Interview mit dem "Guardian" erklärte. "Es wäre ansonsten merkwürdig gewesen", stellte Boyle fest, äußerte sich jedoch nicht weiter zu der Beziehung. Vor ihrer Beziehung mit Boyle war die 33-Jährige zwei Jahre lang mit Jason Lewis, bekannt aus "Sex and the City", zusammen, das Paar trennte sich 2006. "Trance" wird voraussichtlich im Sommer dieses Jahres in die Kinos kommen, neben Dawson werden auch James McAvoy und Vincent Cassel in dem Film zu sehen sein. © WENN