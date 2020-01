"Rosenheim Cops"-Star Joseph Hannesschläger ist tot! Der 57-Jährige schloss am 20. Januar für immer seine Augen.

"Tatort"-Star Christoph Quest ist tot!

"Rosenheim Cops"-Star Joseph Hannesschläger litt an Tumor

Im Oktober 2019 wendete sich Joseph Hannesschläger mit einer erschütternden Nachricht an die Öffentlichkeit: Joseph litt an einem neuroendokrinen Tumor, der nicht mehr heilbar war. Jetzt ist der 57-Jährige, der seit rund 20 Jahren in der wöchentlichen -Krimireihe den Rosenheimer Polizisten Korbininan Hofer spielte, an den Folgen seiner Krebserkrankung gestorben. Wie "Bild.de" berichtet, soll ihn seine Ehefrau Bettina bis zuletzt begleitet haben. Seine letzten Tage verbrachte der Schauspieler in einem Hospiz, in dem er gegen die furchtbare Krankheit kämpfte.

Bettina und Joseph heirateten erst vor zwei Jahren

Erst vor einigen Jahren lernten sich Bettina und Joseph in einer Dating-App kennen. 2018 gaben sich die beiden dann das Jawort. Nun muss die 52-Jährige den Verlust ihrer großen Liebe verkraften. Wann eine Trauerfeier zu Ehren von Joseph stattfinden wird, ist noch nicht bekannt. Bis jetzt gab die Familie des 57-Jährigen dazu kein Statement ab.

Diese sind im vergangen Jahr von uns gegangen: