Rosenkrieg mit Boris Becker: Lilly Becker setzt ein klares Zeichen

Boris und kommen einfach nicht zur Ruhe. Die Trennung scheint nicht so problemlos abzulaufen, wie die beiden es sich gewünscht hätten. Immer wieder ist von heftigen Streitereien die Rede.

Die Umzugskartons sind schon gepackt

Zuletzt musste sogar die Polizei einschreiten, um eine lautstarke Auseinandersetzung zwischen Boris und Lilly zu schlichten. Wenige Tage später wurden beide dabei gesichtet, wie sie Umzugskartons schleppten. Sie wollen sich auch räumlich endgültig voneinander trennen.

Doch wie verkraftet die 42-Jährige die Trennung? Auf ihrem -Account gibt Lilly darauf eine Anwort und postet ein Foto von sich, das sie mit einem strahlenden Lächeln zeigt. „Smiling through it all“, schreibt sie dazu. Das sei der „einzige Weg“, wie ihre Hashtags verraten. Unterkriegen lassen will sie sich von dieser Krise also nicht!