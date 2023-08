Ross Antony: Eine Fassade aus Stein! Niemand soll die grausame Wahrheit sehen

Erst kürzlich sagte Ross Antony in einem Interview: "Man weiß nie, wie stark man ist, bis stark sein die einzige Wahl ist, die einem bleibt." Eine Aussage, die tief in eine verwundete Seele blicken lässt. Doch was steckt dahinter? Gegenüber "Das neue Blatt" offenbarte er nun, was er damit meinte: "Dass Freunde einen enttäuschen können. Ein enger Freund hat mich sehr verletzt. Er hat Dinge über mich erzählt, die ich kaum glauben konnte. Das war ein schlimmer Moment für mich. Jetzt haben wir keinen Kontakt mehr. Ich habe mich in den vergangenen Jahren von einigen Freunden trennen müssen. Sie kamen mit meiner Arbeit nicht klar und mit meinem Erfolg. Dabei bin ich noch die gleiche Person, aber das sehen sie einfach nicht."

Eine schreckliche Erfahrung, die Ross machen musste...