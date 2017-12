Die Fans von Ross Antony sind begeistert! Der 45-Jährige und sein Langzeitpartner Paul gaben sich endlich das Ja-Wort. Auf "Instagram" erfreut der Ex-"BroSis"-Star seine Follower mit einem rührenden Hochzeitsfoto!

Ross Antony postet Hochzeitsbild

Auf "Instagram" postete Ross Antony ein Bild, auf dem die Eheringe von ihm und seinem frisch gebackenen Ehemann Paul zu sehen sind. Ebenfalls verrät er seinen Fans das offizielle Heiratsdatum. Am 12. Dezember gaben er und Paul sich das Ja-Wort. Die beiden leben bereits seit elf Jahren in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft. Jetzt folgte die Hochzeit!

Ross Antony und Ehemann Paul im Trauzimmer

Auf einem weiteren "Instagram"-Bild des Stars ist Ross mit seinem frisch gebackenen Ehemann im Trauzimmer zu sehen. Die beiden ließen sich scheinbar ganz legere, passend zur Weihnachtszeit, in Weihnachtspullovern trauen. Unter dem Post richtet sich Ross mit rührenden Worten an seine Fans. So schreibt er: "Merry Hochzeit! Seit dem 01.10. ist die eingetragene Lebenspartnerschaft Vergangenheit, die Ehe für alle ist endlich da! Paul und ich haben noch mal Nägel mit Köpfen gemacht", schrieb der 43-Jährige zu den schönen Schnappschüssen. "Für mich haben wir uns natürlich schon vor 11 Jahren offiziell das Ja-Wort gegeben, aber unsere Liebe wollten wir trotzdem nun auch "offiziell“ in die Ehe umwandeln. So ein tolles Gefühl! (...)."

Ross Antony und Paul sind bereits Eltern

Ross und Paul sind seit dem 12. Dezember nicht nur frisch gebackene Eheleute, die beiden bekleiden ebenfalls die Vater-Rolle. Im Jahr 2014 adoptierten Ross und Paul ihr erstes Kind. Dieses Jahr im März folgte dann Kind Nummer zwei.