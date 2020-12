Ross Antony: Lebensgefahr! Große Angst um seinen Mann

Paul erlitt eine Blinddarmbruch. Mit Schmerzen rief er den Sänger an. "Paul rief mich von zu Hause an und sagte: 'Ich kann nicht mehr laufen. Ich liege auf dem Boden und muss den Rettungswagen rufen", erzählt Ross Antony. Zum Glück hat er nicht lange gewartet! In der Klinik ging es sofort in den OP.

Der 46-Jährige selbst war gerade bei den Aufzeichnungen zu einer Show. "Ich bin sofort ins Auto gesprungen und habe es irgendwie geschafft, in sechs Stunden von Leipzig nach Siegburg zu fahren, um an seiner Seite zu sein. Ich hatte solche Angst um Paul wie noch nie", erklärt er traurig.

Mittlerweile geht es dem 46-Jährigen aber wieder gut.

Süße Weihnachtsgrüße von Ross Antony: