Ross Antony: Neue Frisur - Er überrascht mit langen Haaren

Ross zeigt sich mit langen Haaren

"Wegen Corona durfte ich wenigstens meine Haare wachsen lassen. Wie findet ihr meine neue Frisur? Gut oder eher schlecht?", fragt Ross seine Fans hoffnungsvoll. Der neue Look kommt besonders bei seinen Promi-Kollegen gut an! "Ich mag es. PS: Du fängst an, wie ein Kelly auszusehen", witzelt Patricia Kelly unter dem Schnappschuss. "Warum wachsen deine Haare bitte schneller als meine?! Ich will auch", kommentiert Rebecca Mir, die gerade mit ihrem ersten Kind schwanger ist.