"Rote Rosen": Dieser Star spricht über sein Comeback

Die -Telenovela „“ gehört zu den beliebtesten Serien im deutschen Fernsehen. Seit der Erstausstrahlung im Jahr 2006 wurden bereits ganze 16 Staffeln produziert. Ein Ende ist zur Freude der Fans nicht in Sicht – Staffel 17 ist bereits in Planung.



Das Besondere: Neben einer festen Besetzung an Schauspielern kommt jede Staffel auch eine neue Rose nach Lüneburg. Diese erlebt vor Ort eine emotionale Liebesgeschichte mit Höhen und Tiefen. Das allerdings führt am Ende jeder Staffel dazu, dass sich die Zuschauer von liebgewonnen Figuren verabschieden müssen. Kein Wunder also, dass sich viele Fans sehnlichst ein Comeback ihrer Lieblingsstars wünschen.

Rote Rosen: Dieser Serien-Liebling kommt zurück

Rote Rosen: Diese Stars kehrten bereits zurück

In ganz seltenen Fällen wird dieser Wunsch Realität. So kehrte im letzten die Rose von 2014, Jenny Jürgens, in ihre Rolle als Jana Greve für einen Gastauftritt zu „Rote Rosen“ zurück. Auch Urgestein Gerry Hungbauer feiert sein Serien-Comeback als Thomas Jansen. Ende Juni, in den Folgen 2911 und 2912, kehrt er aus Stralsund nach Lüneburg zurück, um einen Job als Lehrer anzunehmen.

Gibt es nun womöglich Hoffnung auf eine Rückkehr eines weiteren Fanlieblings? Ein Ex-Hauptdarsteller sprach nun im Interview mit InTouch Online über seine Zukunft bei „Rote Rosen“. Mehr dazu erfahrt ihr im Video oben.