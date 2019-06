"Rote Rosen"-Star Julia Dahmen: Intimer Einblick in ihr Privatleben

„“ ohne einen Fiesling, der das Glück der Rose gefährdet? Unvorstellbar! In der aktuellen Staffel der -Telenovela schlüpft Schauspielerin Julia Dahmen in die Rolle der Autoliebhaberin Yvonne Ziegler, die mit der Hauptfigur Hilli (Gerit Kling) um einen Mann buhlt. Um ihre Konkurrentin auszustechen, ist Yvonne fast jedes Mittel recht.



Die Gegenspielerin zu spielen, hat für den -Star einen ganz besonderen Reiz. „Die Rolle hat viele Facetten. Sie ist mal nett, liebevoll und zärtlich und wenn sie mit der Konkurrentin ist, dann eben biestig oder sie schmiedet irgendwelche Intrigen. Dadurch hat sie natürlich einen viel größere Bandbreite“, erzählt Julia Dahmen im Gespräch mit InTouch Online.

"Rote Rosen": So lebt TV-Star Julia Dahmen

Bereits in der Vergangenheit stand die 41-Jährige in TV-Formaten wie „ “ oder „ “ für die Rolle der Antagonistin vor der Kamera. Privat allerdings führt die Schauspielerin, die verheiratet ist und drei Söhne im Alter von 18, 14 und zehn hat, ein normales Leben – und wird mit ganz alltäglichen Problemen konfrontiert. „Meine Kinder waren jetzt in der Pubertät, da kommt man als Mutter mal an die Grenzen, aber es war eine schöne Herausforderung zu den Dreharbeiten, zu Hause ein normales Familienleben zu haben“, verrät die Darstellerin.

Einen großen Einfluss hat das TV-Gesicht anscheinend auf ihren ältesten Joshua. Der 18-Jährige will es seiner Mutter gleichtun und Schauspieler werden, konzentriert sich allerdings auf die Theaterbühne. „Ich habe ihm 18 Jahre lang ausgeredet, Schauspieler zu werden. Es ist der tollste Beruf, aber es gibt viele Täler und man muss den Job wirklich lieben, um diese Täler unversehrt zu überwinden“, so die Schauspielerin. Doch der Teenager hält an seinem Traum fest und auch deshalb unterstützt die Darstellerin ihren Sohn voll und ganz.





Dass der Beruf der Schauspielerei auch das Familienleben beeinflusst, spürt Julia Dahmen auch während der Dreharbeiten zur aktuellen Staffel „Rote Rosen“. Für die Arbeit musste Julia Dahmen ihren Wohnort von München nach Lüneburg verlegen. Dort wohnt sie unter der Woche mit ihrem jüngsten Sohn. „Nach der Arbeit verbringen wir dann Zeit zusammen. Er fragt mich oft meine Texte ab und ich ihn seine Vokabeln.“ An den Wochenenden fährt die Schauspielerin mit ihrem Sohn zurück in ihre Heimat München.



Nach dem Abschluss der Staffel freut sich Julia Dahmen deshalb auf viel Zeit mit der Familie. In diesem Jahr gibt sie auf einem Kreuzfahrtschiff Richtung Norwegen Schauspielkurse – und natürlich sind alle ihre Liebsten mit dabei.