Rote Rosen-Star Karen Friesicke beging an Weihnachten Selbstmord!

Am 25. Dezember 2015 wählte der Star aus der ARD-Serie „Rote Rosen“ den Freitod. Ihre Familie hat die Öffentlichkeit erst jetzt informiert, um in Ruhe trauern zu können. Karen Friesicke hinterlässt Ehemann Marek Włodarczyk und zwei Söhne.

Bevor sie die Rolle der Constanze von Münzberg in der ARD-Telenovela übernahm, glänzte die Schauspielerin in Kinofilmen wie „Aimee und Jaguar“, machte sich aber auch im Bereich Comedy einen Namen. In der „Wochenshow“ und in „Das Amt“ begeisterte sie die Zuschauer. Warum Karen Friesicke im Alter von 53 Jahren nun den Selbstmord gewählt hat, ist nicht bekannt.

Hilfe bei Depressionen bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111